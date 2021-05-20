Додон требует отменить новый формат сотрудничества с Украиной и Грузией о движении в ЕС

Лидер Партии социалистов Молдовы (ПСРМ), которая пока остается крупнейшей парламентской силой, и экс-президент Игорь Додон раскритиковал новый формат сотрудничества Украины, Грузии и Молдовы "Ассоциированное трио", который предусматривает начало усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

"Это очень опасный документ. Я спросил Чокоя (и.о. премьер-министра и министр иностранных дел Молдовы. - ЕП.): что вы там делали, кто вас уполномочил? Кому нужна это совместная декларация Украины, Молдовы и Грузии?

Читайте также Украина, Грузия и Молдова создали новый формат сотрудничества для совместного движения в ЕС

Я понимаю Украину и Грузию, которые хотят в НАТО. А Молдова куда лезет? Нечем заняться, у нас своих проблем нет? У нас нерешенная приднестровская проблема, а они что-то подписывают против кого-то ", - рассказал Додон в эфире телеканала "НТВ-Молдова" и добавил, что меморандум необходимо аннулировать.

Додон заявил, что документ "носит явно антироссийский характер".

17 мая главы МИД Украины, Молдовы и Грузии в Киеве подписали меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции "Ассоциированное трио".

Меморандум устанавливает цели сотрудничества стран, подписавших Соглашение об ассоциации с ЕС, и обеспечивает нормативную основу для проведения совместных дипломатических шагов, трехсторонних консультаций, мероприятий информирования общественности.

В Европейском Союзе заявили, что в связи с созданием "Ассоциированного трио" ЕС разделяет приверженность европейской интеграции Украины, Грузии и Молдовы.ї

Смотрите блог "ЕвроПравды" о раскладе сил и основных игроков политики Молдовы: