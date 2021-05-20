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ЄС підписав новий контракт із Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу

Четвер, 20 травня 2021, 11:53

Європейська комісія підписала третій контракт з фармацевтичними компаніями BioNTech і Pfizer на поставку 1,8 мільярда доз вакцин від коронавірусу в період з кінця 2021 року по 2023 рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

"Це дозволить придбати 900 мільйонів доз поточної вакцини і вакцини, адаптованої до штамів, з можливістю купівлі додаткових 900 мільйонів доз", - заявили в Єврокомісії.

Контракт вимагає, щоб виробництво вакцини базувалося в ЄС, а основні компоненти поставлялися з ЄС.

У ньому також зазначається, що з початку поставок у 2022 році доставка в ЄС гарантована.

"Можливість для держав-членів перепродувати або передавати дози нужденним країнам за межами ЄС або через механізм COVAX була посилена, що сприяє глобальному і справедливому доступу до вакцини в усьому світі. Цей новий контракт посилить виробничі потужності ЄС із виробництва вакцин, що дозволить обслуговувати інші ринки по всьому світу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, на початку травня актуалізувалося питання доступу до технології виготовлення вакцин, коли США допустили тимчасове призупинення патентів на вакцини від коронавірусу - як цього вже пів року вимагають близько 100 бідніших країн. 

Детальніше про це - у статті: Залити світ Pfizer'ом: що змінить зняття захисту з вакцин проти коронавірусу

а також: Вакцини без обмежень: чи піде ЄС на епохальне рішення

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