Данія дозволила вакцини AstraZeneca і Johnson&Johnson через приватні компанії

У Данії набула чинності нова схема, що дозволяє жителям країни вибирати вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca і Johnson & Johnson у приватних компаній.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Вакцини обох компаній були виключені данськими органами охорони здоров'я з національної програми вакцинації. Тільки вакцини Pfizer і Moderna широко використовуються в Данії, яка зараз планує завершити вакцинацію населення до кінця серпня.

Але незабаром з'явиться можливість вибрати вакцину AstraZeneca або Johnson & Johnson. Міністр охорони здоров'я Магнус Хойніке підписав наказ, що дозволяє вибір вакцин.

Документ дозволяє приватним постачальникам робити щеплення на договірній основі. Таким чином, можна буде отримати доступ до вакцинації проти COVID-19 раніше, ніж це було б можливо через національну програму.

"Це станеться після консультації з лікарем, де вам буде надана вичерпна інформація, і ви повинні дати інформовану згоду, якщо ви хочете скористатися цим механізмом", - йдеться в заяві Хойніке.

Вакцини від двох компаній були виключені з національної програми Данії через дуже невеликий ризик серйозних побічних ефектів у поєднанні зі стабільною ситуацією з пандемією COVID-19 в Данії, що знижує терміновість їх використання.

Приватна компанія Practio заявила, що готова провести вакцинацію з використанням AstraZeneca і Johnson & Johnson, якщо їй буде надано відповідний контракт. Співзасновник Practio повідомив, що близько 2000 осіб вже записалися в лист очікування вакцини.