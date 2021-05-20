Дания разрешила вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson через частные компании

В Дании вступила в силу новая схема, позволяющая жителям страны выбирать вакцины против COVID-19 от AstraZeneca и Johnson & Johnson у частных компаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Вакцины обеих компаний были исключены датскими органами здравоохранения из национальной программы вакцинации. Только вакцины Pfizer и Moderna широко используются в Дании, которая в настоящее время планирует завершить вакцинацию населения к концу августа.

Но вскоре появится возможность выбрать вакцину AstraZeneca или Johnson & Johnson. Министр здравоохранения Магнус Хойнике подписал приказ, разрешающий выбор вакцин.

Документ частным поставщикам делать прививки на договорной основе. Таким образом, можно будет получить доступ к вакцинации против COVID-19 раньше, чем это было бы возможно через национальную программу.

"Это произойдет после консультации с врачом, где вам будет предоставлена ​​исчерпывающая информация, и вы должны дать информированное согласие, если вы хотите воспользоваться этим механизмом", - говорится в заявлении Хойнике.

Вакцины от двух компаний были исключены из национальной программы Дании из-за очень небольшого риска серьезных побочных эффектов в сочетании со стабильной ситуацией с пандемией COVID-19 в Дании, что снижает срочность их использования.

Частная компания Practio заявила, что готова провести вакцинацию с использованием AstraZeneca и Johnson & Johnson, если ей будет предоставлен контракт на это. Соучредитель Practio сообщил, что около 2000 человек уже записались в лист ожидания вакцины.