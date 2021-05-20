У Німеччині судять військового, який вдаючи з себе сирійського біженця планував теракти

У Німеччині перед судом постав офіцер німецької армії, якого звинуватили в тому, що він планував напасти на одного або кількох політиків, видаючи себе за сирійського шукача притулку і намагаючись викликати гнів проти мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чоловіка, якого ідентифікували лише як Франко А., звинувачують у тому, що в 2017 році він видавав себе за вигадану особу та планував атаку, у якій, як він сподівався, звинуватять біженців та мігрантів.

Звинувачення стверджує, що Франко А. також вкрав боєприпаси у німецьких військових. Міністр закордонних справ Гайко Маас або віцепрезидент парламенту Клаудія Рот розглядалися як можливі об'єкти нападу.

Згідно з розслідуваннями, його заарештували у Відні в лютому 2017 року.

У 2016 році Франко А. подав прохання про надання притулку під псевдонімом сирійського біженця Давида Бенджаміна і зумів обдурити владу, яка пішла на надання йому тимчасового проживання в Німеччині.

Франко А. представлявся імміграційним органам як переслідуваний франкомовний біженець, який не знав ні слова німецькою мовою.

Він приїздив із казарми Ілкірх у Франції, де служив у престижній франко-німецькій бригаді, щоб відвідати слухання про надання притулку, де спілкувався через перекладача.

Після його арешту на базі в Ілкірху були знайдені свастики та пам’ятні предмети німецького вермахту.

Коли після Другої світової війни німецькі збройні сили були відновлені, вони відмовились від будь-якого зв'язку з вермахтом, який був співучасником багатьох жорстоких нацистських злочинів.

Франко-німецька бригада в Ілкірху, де служив Франко А., символізує післявоєнне зближення між колишніми ворогами. З моменту викриття чоловік був відсторонений від посади і йому заборонено носити форму.