В Германии судят военного, планировавшего теракты, прикидываясь сирийским беженцем

В Германии перед судом предстал офицер немецкой армии, которого обвинили в том, что он планировал напасть на одного или нескольких политиков, выдавая себя за сирийского искателя убежища и пытаясь вызвать гнев против мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мужчину, которого идентифицировали только как Франко А., обвиняют в том, что в 2017 году он выдавал себя за вымышленную личность и планировал атаку, в которой, как он надеялся, обвинят беженцев и мигрантов.

Обвинение утверждает, что Франко А. также украл боеприпасы у немецких военных. Министр иностранных дел Хайко Маас или вице-президент парламента Клаудия Рот рассматривались как возможные объекты нападения.

Согласно расследованиями, был арестован в Вене в феврале 2017 года.

В 2016 году Франко А. подал прошение о предоставлении убежища под псевдонимом сирийского беженца Давида Бенджамина и сумел обмануть власть, которая пошла на предоставление ему временного проживания в Германии.

Франко А. представлялся иммиграционным органам как преследуемый франкоязычный беженец, который не знал ни слова на немецком языке.

Он приезжал с казармы Илкирх во Франции, где служил в престижной франко-немецкой бригаде, чтобы посетить слушания о предоставлении убежища, где общался через переводчика.

После его ареста на базе в Илкирхе были найдены свастики и памятные предметы немецкого вермахта.

Когда после Второй мировой войны немецкие вооруженные силы были восстановлены, они отказались от какой-либо связи с вермахтом, который был соучастником многих жестоких нацистских преступлений.

Франко-германская бригада в Илкирхе, где служил Франко А., символизирует послевоенное сближение между бывшими врагами. С момента разоблачения он был отстранен от должности и ему запрещено носить форму.