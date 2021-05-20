В ЄС на тлі пандемії знизилась довіра до урядів, але не до Євросоюзу в цілому

Підтримка громадянами Європейського союзу своїх національних урядів різко впала з початку пандемії COVID-19, хоча сам наднаціональний блок утримує довіру.

Про це свідчать результати опитування Eurofound, агентства ЄС з питань поліпшення умов життя та праці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Опитування показало, що громадяни 26 з 27 країн ЄС стали менше довіряти своїм національним урядам, ніж тоді, коли в березні минулого року розпочались локдауни, спричинені COVID-19. Винятком є Данія, де настрої залишилися стійкими.

Дослідження також виявило, що довіра до самого ЄС, як правило, була вищою, ніж до національних урядів, навіть після різкої критики на адресу Єврокомісії через затримки із придбанням та доставкою вакцин проти COVID-19.

Після збільшення підтримки минулого літа, коли Євросоюз затвердив свій багатомільярдний план відновлення, у лютому та березні довіра до ЄС як організації дещо впала порівняно з роком раніше.

Жителі Болгарії, Хорватії, Чехії, Кіпру, Греції та Польщі зареєстрували значно меншу підтримку своїх урядів, ніж рік тому.

Результати опитування показали, що Австрія, уряд якої спочатку отримав високу оцінку за боротьбу з пандемією, але потім підпав під критику через придбання вакцин, зазнав одного з найбільших падінь підтримки за останній рік.

Данія та Фінляндія були країнами з найбільшою довірою до національних урядів.

Дослідження підтвердило історичну тенденцію до того, що європейці більше довіряють ЄС як організації, ніж своїм національним урядам.

Громадяни Франції, Угорщини, Мальти, Португалії, Румунії та Іспанії заявили, що довіряють ЄС зараз більше, ніж на початку пандемії, хоча підтримка впала у Німеччині, найпотужнішому члені ЄС.