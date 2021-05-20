В ЕС на фоне пандемии снизилась доверие к правительствам, но не к Евросоюзу в целом

Поддержка гражданами Европейского союза своих национальных правительств резко упала с начала пандемии COVID-19, хотя сам наднациональный блок удерживает доверие.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Eurofound, агентства ЕС по вопросам улучшения условий жизни и труда, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опрос показал, что граждане 26 из 27 стран ЕС стали меньше доверять своим национальным правительствам, чем тогда, когда в марте прошлого года начались локдауны, вызванные COVID-19. Исключением является Дания, где настроения остались устойчивыми.

Исследование также показало, что доверие к самому ЕС, как правило, было выше, чем к национальным правительствам, даже после резкой критики в адрес Еврокомиссии из-за задержек с приобретением и доставкой вакцин против COVID-19.

После увеличения поддержки прошлым летом, когда Евросоюз утвердил свой многомиллиардный план восстановления, в феврале и марте доверие к ЕС как организации несколько упало по сравнению с годом ранее.

Жители Болгарии, Хорватии, Чехии, Кипра, Греции и Польши зарегистрировали значительно меньшую поддержку своих правительств, чем год назад.

Результаты опроса показали, что Австрия, правительство которой сначала получило высокую оценку за борьбу с пандемией, но потом попало под критику за приобретение вакцин, претерпело одно из крупнейших падений поддержки за последний год.

Дания и Финляндия были странами с наибольшим доверием к национальным правительствам.

Исследование подтвердило историческую тенденцию к тому, что европейцы больше доверяют ЕС как организации, чем своим национальным правительствам.

Граждане Франции, Венгрии, Мальты, Португалии, Румынии и Испании заявили, что доверяют ЕС сейчас больше, чем в начале пандемии, хотя поддержка упала в Германии.