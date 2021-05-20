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КС Франції заблокував скандальну статтю закону про захист поліції 

Четвер, 20 травня 2021, 18:55

Конституційна рада Франції, що фактично виконує роль конституційного суду, своїм висновком заблокувала статтю закону про захист поліції, яка восени викликала хвилю протестів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Cтаття 24 "закону про глобальну безпеку" (згодом її номер змінився на 52) пропонувала криміналізувати зйомку та поширення фото- та відео поліцейських під час виконання службових обов’язків, здійснене з метою завдати їм шкоди - так звану "провокацію шляхом ідентифікації".

У листопаді-грудні 2020 року це спровокувало хвилю протестів по всій країні.

Члени Конституційної ради дійшли висновку, що законодавчий орган недостатньо чітко визначив склад правопорушення, та висунули інші зауваження. Загалом висновком заблокували 5 статтей закону.

Закон був схвалений парламентом 15 квітня. 

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Франція
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