КС Франції заблокував скандальну статтю закону про захист поліції
Конституційна рада Франції, що фактично виконує роль конституційного суду, своїм висновком заблокувала статтю закону про захист поліції, яка восени викликала хвилю протестів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.
Cтаття 24 "закону про глобальну безпеку" (згодом її номер змінився на 52) пропонувала криміналізувати зйомку та поширення фото- та відео поліцейських під час виконання службових обов’язків, здійснене з метою завдати їм шкоди - так звану "провокацію шляхом ідентифікації".
У листопаді-грудні 2020 року це спровокувало хвилю протестів по всій країні.
Члени Конституційної ради дійшли висновку, що законодавчий орган недостатньо чітко визначив склад правопорушення, та висунули інші зауваження. Загалом висновком заблокували 5 статтей закону.
Закон був схвалений парламентом 15 квітня.