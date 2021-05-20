КС Франции заблокировал скандальную статью закона о защите полиции

Конституционный совет Франции, фактически выполняющий роль Конституционного суда, своим заключением заблокировал статью закона о защите полиции, которая осенью вызвала волну протестов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Статьи 24 "закона о глобальной безопасности" (впоследствии ее номер изменился на 52) предлагала криминализировать съемку/распространение фото- и видео полицейских при исполнении служебных обязанностей, совершенное с целью причинить им вред - так называемую "провокацию путем идентификации".

Инициатива подверглась жесткой критике со стороны журналистов и правозащитников и в ноябре-декабре 2020 года спровоцировала волну протестов по всей стране.

Члены Конституционного совета пришли к выводу, что законодательный орган недостаточно четко определил состав правонарушения, и выдвинули другие замечания. Всего выводом заблокировали 5 статей закона.

Закон был принят парламентом 15 апреля.