У Словенії вертоліт врізався в лінію електропередачі на навчаннях НАТО

У Словенії ударний вертоліт Eurocopter Tiger зіткнувся з лінією електропередачі в районі міста Брестаніца.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Збройних сил Словенії.

Інцидент трапився 20 травня під час військовий навчань "Адріатичний удар". В результаті аварії ніхто не постраждав, екіпаж здійснив аварійну посадку.

🇪🇸 Eurocopter Tiger crash landed after hitting some power lines during Adriatic strike exercise in 🇸🇮 pic.twitter.com/r2qW6jEUwT