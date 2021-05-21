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У Словенії вертоліт врізався в лінію електропередачі на навчаннях НАТО

П'ятниця, 21 травня 2021, 08:54

У Словенії ударний вертоліт Eurocopter Tiger зіткнувся з лінією електропередачі в районі міста Брестаніца.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Збройних сил Словенії.

Інцидент трапився 20 травня під час військовий навчань "Адріатичний удар". В результаті аварії ніхто не постраждав, екіпаж здійснив аварійну посадку.

За попередніми даними, вертоліт пошкодив лінію електропередачі Сеново – Брестаніца, для її відновлення були викликані аварійні служби.

Навчання "Адріатичний удар-2021" проходять в Словенії з 17 по 22 травня. У них беруть участь 22 країни-члени НАТО.

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