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В Словении вертолет врезался в линию электропередачи на учениях НАТО

Пятница, 21 мая 2021, 08:54

В Словении ударный вертолет Eurocopter Tiger столкнулся с линией электропередачи в районе города Брестаница.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Вооруженных сил Словении.

Инцидент произошел 20 мая во время военных учений "Адриатический удар". В результате аварии никто не пострадал, экипаж совершил аварийную посадку.

По предварительным данным, вертолет повредил линию электропередачи Сеново - Брестаница, для ее восстановления были вызваны аварийные службы.

Учения "Адриатический удар-2021" проходят в Словении с 17 по 22 мая. В них принимают участие 22 страны-члены НАТО.

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