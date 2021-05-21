В Словении вертолет врезался в линию электропередачи на учениях НАТО

В Словении ударный вертолет Eurocopter Tiger столкнулся с линией электропередачи в районе города Брестаница.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Вооруженных сил Словении.

Инцидент произошел 20 мая во время военных учений "Адриатический удар". В результате аварии никто не пострадал, экипаж совершил аварийную посадку.

🇪🇸 Eurocopter Tiger crash landed after hitting some power lines during Adriatic strike exercise in 🇸🇮 pic.twitter.com/r2qW6jEUwT — Avijacija 1:48 (@vesthepes) May 20, 2021

По предварительным данным, вертолет повредил линию электропередачи Сеново - Брестаница, для ее восстановления были вызваны аварийные службы.

Учения "Адриатический удар-2021" проходят в Словении с 17 по 22 мая. В них принимают участие 22 страны-члены НАТО.