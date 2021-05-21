ЄС розраховує до липня вирішити тарифну суперечку із США у справі Airbus та Boeing

Європейський Союз і Сполучені Штати працюють над врегулюванням суперечки щодо субсидій виробникам літаків і сподіваються вирішити це питання до липня.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Минулого тижня у нас були інтенсивні і широкі дискусії на цю тему з торговим представником США Кетрін Тай, тому під час сьогоднішньої відеоконференції вона підтвердила цей графік. Робота просувається, тому я б сказав, що цей графік реалістичний. Звичайно, це вимагає зусиль з обох сторін", - сказав Домбровскіс.

Обидві сторони домовилися в березні призупинити тарифи на імпорт на мільярди доларів в 16-річній суперечці у Світовій організації торгівлі з приводу субсидій для авіавиробників Airbus і Boeing.

Призупинення дії триватиме до 10 липня, і тарифи будуть застосовані повторно 11 липня, якщо рішення не буде.

Хоча президент США Джо Байден ясно дав зрозуміти, що він як і раніше зосереджений на захисті робочих місць в США, європейські офіційні особи сподіваються, що його адміністрація зробить торговельні зв'язки більш передбачуваними, ніж під час президентства Дональда Трампа.

Раніше на цьому тижні Єврокомісія оголосила часткове перемир'я в трирічній суперечці з приводу тарифів США на сталь і алюміній, заявивши, що влада не буде запроваджувати відповідні мита на більшу кількість американських товарів.

Домбровскіс сказав, що тарифи на метали в США і початкові відповідні мита ЄС з 2018 року повинні бути скасовані якнайскоріше, в будь-якому випадку до кінця року.