ЕС рассчитывает к июлю решить тарифный спор с США по делу Airbus и Boeing

Европейский Союз и Соединенные Штаты работают над урегулированием спора по субсидиям производителям самолетов и надеются решить этот вопрос до июля.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"На прошлой неделе у нас были интенсивные и широкие дискуссии на эту тему с торговым представителем США Кэтрин Тай, поэтому во время сегодняшней видеоконференции она подтвердила этот график. Работа продвигается, поэтому я бы сказал, что этот график реалистичен. Конечно, это требует усилий с обеих сторон", - сказал Домбровскис.

Обе стороны договорились в марте приостановить тарифы на импорт на миллиарды долларов в 16-летнем споре во Всемирной торговой организации по поводу субсидий для авиапроизводителей Airbus и Boeing.

Приостановление действия продлится до 10 июля, и тарифы будут применены повторно 11 июля, если решение не будет.

Хотя президент США Джо Байден ясно дал понять, что он по-прежнему сосредоточен на защите рабочих мест в США, европейские официальные лица надеются, что его администрация сделает торговые связи более предсказуемыми, чем во время президентства Дональда Трампа.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия объявила частичное перемирие в трехлетней споре по поводу тарифов США на сталь и алюминий, заявив, что не будет вводить соответствующие пошлины на большее количество американских товаров.

Домбровскис сказал, что тарифы на металлы в США и начальные соответствующие пошлины ЕС с 2018 года должны быть отменены как можно скорее, в любом случае до конца года.