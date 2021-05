На Сицилії відновилося виверження вулкану Етна

На італійській Сицилії відновилося виверження вулкану Етна, який є найвищим у Європі активним вулканом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

В ніч на 21 травня з кратеру вулкану вивергся потік лави та хмара диму висотою близько кілометра. Попіл долітав до прилеглого міста Катанія, але аеропорт міста, на відміну від попередніх вивержень, вирішили не закривати.

Попіл зачепив також низку дрібних містечок і сіл на південних схилах Етни.

Another night lit by glowing lava fountains from #Etna's Southeast Crater, 21 May 2021. Similar to, but slightly shorter and more intense than the previous paroxysm. Listen to the original sound: many detonations, and windows and doors rattling from infrasonic pressure waves. pic.twitter.com/r7I9a7i4q8