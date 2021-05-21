Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Іспанія з 7 червня прийматиме вакцинованих туристів з-за меж ЄС

Рада звернулась до Конгресу США через санкції щодо "Північного потоку-2"

ЄС запровадить сертифікати вакцинації для подорожей з 1 липня

Збиття літака МАУ в Ірані було терористичним актом - суд Канади






На Сицилії відновилося виверження вулкану Етна

П'ятниця, 21 травня 2021, 15:56

На італійській Сицилії відновилося виверження вулкану Етна, який є найвищим у Європі активним вулканом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

В ніч на 21 травня з кратеру вулкану вивергся потік лави та хмара диму висотою близько кілометра. Попіл долітав до прилеглого міста Катанія, але аеропорт міста, на відміну від попередніх вивержень, вирішили не закривати. 

Попіл зачепив також низку дрібних містечок і сіл на південних схилах Етни. 

Останній сплеск активності вулкану почався у лютому 2021 року, відтоді виверження повторюються регулярно з невеликими перервами.

Дивіться також: Хот-доги на лаві: виверження вулкану в Ісландії стало центром незвичного туризму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія
powered by lun.ua