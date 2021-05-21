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На Сицилии возобновилось извержение вулкана Этна

Пятница, 21 мая 2021, 15:56

На итальянской Сицилии возобновилось извержение вулкана Этна - самого высокого активного вулкана в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В ночь на 21 мая из кратера вулкана извергся поток лавы и облако дыма высотой около километра. Пепел долетал до близлежащего города Катания, но аэропорт, в отличие от предыдущих извержений, решили не закрывать.

Пепел затронул также ряд мелких городков и сел на южных склонах Этны.

Последний всплеск активности вулкана начался в феврале 2021 года, с тех пор извержения повторяются регулярно с небольшими перерывами.

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