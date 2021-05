На Сицилии возобновилось извержение вулкана Этна

На итальянской Сицилии возобновилось извержение вулкана Этна - самого высокого активного вулкана в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В ночь на 21 мая из кратера вулкана извергся поток лавы и облако дыма высотой около километра. Пепел долетал до близлежащего города Катания, но аэропорт, в отличие от предыдущих извержений, решили не закрывать.

Пепел затронул также ряд мелких городков и сел на южных склонах Этны.

Another night lit by glowing lava fountains from #Etna's Southeast Crater, 21 May 2021. Similar to, but slightly shorter and more intense than the previous paroxysm. Listen to the original sound: many detonations, and windows and doors rattling from infrasonic pressure waves. pic.twitter.com/r7I9a7i4q8