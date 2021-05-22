США наклали санкції на російські кораблі і компанії, які будують "Північний потік-2"

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти російських компаній і кораблів, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті американського відомства.

До списку санкцій потрапили державна бюджетна установа "Морська рятувальна служба", товариство з обмеженою відповідальністю "Мортранссервіс", "Самарський теплоенергетичний майновий фонд", "КОКСОХІМТРАНС".

Також під санкціями тепер перебувають кораблі "Балтійський дослідник" і "Академік Черський", а також "Артеміс Офшор", "Бахтемір", "Финвал", "Капітан Беклемішев", "Мурман", "Рятувальник Карєв", "Нарвал", "Сивуч", "Умка", "Юрій Топчев" і "Владислав Стрижов".

Останні два увійшли в список Specially Designated Nationals, фігурантам якого заборонений в'їзд в США, активи на території країни повинні бути заблоковані, забороняється вести будь-які справи і укладати угоди.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.

Детальніше про ситуацію із газопроводом читайте у статті Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

а також "Це серйозно: ми можемо програти війну проти "Північного потоку-2"