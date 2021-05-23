Німеччина обмежила в’їзд з Британії через індійський штам коронавірусу

Німеччина тимчасово заборонила в’їзд з Британії, крім окремих категорій мандрівників, побоюючись поширення індійського штаму коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у роз’ясненнях на сайті МЗС Німеччини та Британії.

З 23 травня Німеччина класифікувала Британію як "країну з ризиком поширення штамів коронавірусу". Це означає фактично заборону поїздок з Британії, окрім деяких категорій мандрівників - людей, які проживають у Німеччині, а також другого з подружжя/партнера або неповнолітніх дітей таких людей; людей, які пересідають на авіарейс до іншої країни і не виходять з транзитної зони, та деяких інших випадків крайньої необхідності.

Мандрівники, які входять до категорій-винятків і в’їздять на територію Німеччини, повинні заповнити спеціальну форму, надати негативний тест на коронавірус або довідку про щеплення/перенесену хворобу, і після того все одно відбути двотижневу самоізоляцію без можливості завершити її достроково з повторним негативним тестом.

У Британії, яка за темпами вакцинації від коронавірусу далеко попереду країн ЄС, весняної хвилі епідемії фактично не було, а приріст заражень останні два місяці залишається стабільним - між 2-3 тисячами за добу. Проте останнім часом зростають побоювання з приводу поширення індійського штаму коронавірусу.



