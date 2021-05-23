Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран после серии вето Венгрии - СМИ

США наложили санкции на российские судна и компании, строящие "Северный поток-2"

"Будьмо!": Макрон под украинский тост отпраздновал открытие террас ресторанов

Премьер Польши возмутился решением суда ЕС по поводу шахты на границе с Чехией






Германия частично запретила въезд из Британии из-за индийского штамма коронавируса

Воскресенье, 23 мая 2021, 10:51

Германия временно запретила въезд из Британии, кроме отдельных категорий путешественников, опасаясь распространения индийского штамма коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разъяснениях на сайте МИД Германии и Британии.

С 23 мая Германия классифицировала Великобританию как "страну с риском распространения штаммов коронавируса". Это означает фактически запрет въезда с Британии, кроме некоторых категорий путешественников - людей, проживающих в Германии, а также супруга / партнера или несовершеннолетних детей таких людей; людей, которые пересаживаются на авиарейс в другую страну и не выходят из транзитной зоны, и других случаев крайней необходимости.

Путешественники, которые входят в категории-исключения и въезжают на территорию Германии, должны заполнить специальную форму, предоставить отрицательный тест на коронавирус или справку о прививках / перенесенной болезни, и после этого все равно отбыть двухнедельную самоизоляцию без возможности завершить ее досрочно с повторным негативным тестом.

В Британии, которая по темпам вакцинации от коронавируса далеко впереди стран ЕС, весенней волны эпидемии фактически не было, а прирост заражений последние два месяца остается стабильным - между 2-3 тысячами в сутки. Однако в последнее время растут опасения по поводу распространения индийского штамма коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Великобритания Коронавирус
powered by lun.ua