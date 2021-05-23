У Франції зросла підтримка президента і прем’єра

У Франції травневе соцопитування продемонструвало зростання підтримки президента Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Жана Кастекса.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це cвідчать результати дослідження громадської думки, проведене Ifop для Journal du Dimanche.

40% французів відповіли, що задоволені діями президента. Це на 3% більше, ніж у попередньому місяці. Серед молоді, ця підтримка навіть більша - 51%, на 8% більше, ніж за попереднім опитуванням.

Підтримка Жана Кастекса зросла на 4%, до 38%. Це найбільший показник підтримки за останні пів року.

Опитування проводилося через онлайн-анкетування і методом телефонного інтерв’ю 12-20 травня. Всього опитали 1928 повнолітних респондентів. Межа статистичної похибки складає 1-2,3%.

Раніше соцопитування показали помітне зростання рейтингів популістки Марін Ле Пен, хоча у другому турі президентських виборів вона все одно поступилась би Еммануелю Макрону.