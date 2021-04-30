У Франції зросли рейтинги популістки Ле Пен

Французька популістка Марін Ле Пен, лідерка правої партії "Національне об’єднання" (раніше відома як "Національний фронт"), за один місяць піднялася у рейтингах на 8%, порівняно з попереднім опитуванням Figaro Magazine.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

За популярністю Ле Пен опинилася на другому місці після експрем’єра Едуара Філіпа, який зараз став мером Гавра.

Серед політиків, яких французи хотіли б бачити "такими, що відіграють вагому роль у найближчі місяці і роки", лідером став Філіп з 46%, Ле Пен набрала 34%, що на 8% більше, ніж за результатами попереднього опитування місяць тому.

При цьому, популярність Ле Пен зросла серед низки груп - прихильників крайніх лівих поглядів, "лівих", "правих" і тих, хто не має чіткої позиції.

Ймовірно, у зростанні рейтингів Марін Ле Пен зіграли роль деякі останні події, як рішення суду у справі Вірі-Шатійон щодо вбивства поліцейських, рішення касаційного суду у справі вбивства єврейки Сари Халімі, а також нещодавнє вбивство жінки-поліцейської у місті Рамбує неподалік від Парижа.

Раніше соцопитування Elabe, що проводилося для BFMTV і результати якого оприлюднили 14 квітня, прогнозувало Ле Пен вихід у другий тур на виборах 2022 року разом з чинним президентом Еммануелем Макроном. Втім, Макрон все одно випереджував би її з 56% проти 44%.

Більш нове опитування Ipsos-Sopra Steria так само спрогнозувало вихід у другий тур Марона разом з Ле Пен, зі схожими результатами - 57% у чинного президента і 43% у лідерки "Національного об’єднання".

Як повідомлялося, на початку квітня Ле Пен заявила, що балотуватиметься на президентських виборах 2022 року.

У виборах 2017 року Еммануель Макрон переміг Марін Ле Пен з 66% голосів проти 34% у другому турі.