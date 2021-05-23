Во Франции выросла поддержка президента и премьера

Во Франции проведенный в мае соцопрос продемонстрировал рост поддержки президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Жана Кастекса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом cвидетельствуют результаты исследования общественного мнения, проведеного Ifop для Journal du Dimanche.

40% французов ответили, что довольны действиями президента. Это на 3% больше, чем в предыдущем месяце. Среди молодежи, эта поддержка даже больше - 51%, на 8% больше, чем по результатам предыдущего опроса.

Поддержка Жана Кастекса выросла на 4%, до 38%. Это его самый большой показатель поддержки за последние полгода.

Опрос проводился методами онлайн-анкетирования и телефонного интервью 12-20 мая. Всего опросили 1928 совершеннолетних респондентов. Предел статистической погрешности составляет 1-2,3%.

Ранее соцопросы показали заметный рост рейтингов популистки Марин Ле Пен, хотя во втором туре президентских выборов она все равно уступила бы Эммануэлю Макрону.