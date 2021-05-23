Обрыв кабины на канатной дороге в Италии: число погибших возросло до 9

Подтвержденное число погибших в результате обрыва кабины на канатной дороге в итальянской провинции Турин возросло до 9 человек. Это почти все пассажиры, которые находились в кабине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa, об этом сообщили в спасательной службе.

Всего в кабине было 11 человек. Сначала сообщали о четырех погибших. Выжили двое детей 5 и 9 лет, их вертолетами эвакуировали в больницу в Турине.

На месте продолжают работать экстренные службы.

Напомним, авария произошла около часа дня 23 апреля на канатной дороге Стреза-Моттароне, что начинается от озера Маджоре и заканчивается на высоте 1491 метр над уровнем моря.

Кабина оборвалась на самом высоком участке маршрута, в 300 метрах до прибытия, и упала в лесистой и труднодоступной местности.

Канатную дорогу в 2014 году закрывали на капитальное обновление стоимостью четыре миллиона евро, и снова запустили с августа 2016 года.

Во время локдауна она не работала и приняла первых пассажиров 24 апреля. Сообщается, что 23 мая, в солнечный выходной, многие туристы съехались, чтобы посмотреть виды на озеро.