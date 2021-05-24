ЄС викликав посла Білорусі

Генсек Європейської зовнішньополітичної служби викликав посла Білорусі у зв’язку з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву ЄС.

"На прохання високого представника Жозепа Борреля генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно викликав посла Республіки Білорусь в Європейському союзі Александра Міхневича, щоб засудити неприпустимий крок білоруської влади, яка змусила цивільний літак здійснити екстрену посадку в Мінську та затримала пасажира Романа Протасевича, незалежного білоруського журналіста та активіста" - йдеться у заяві.

Міхневичу заявили про засудження інституціями ЄС та державами-членами ЄС цього акту примусу, яким білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу.

Генеральний секретар висловив позицію ЄС про те, що обурливі дії білоруської влади є черговою відвертою спробою заглушити всі голоси опозиції в країні і висловив вимогу негайного звільнення Протасевича.

"Вчорашній неприйнятний акт буде піднятий на сьогоднішньому засіданні Європейської Ради. ЄС розгляне наслідки цих дій, включаючи можливі заходи проти винних" - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"