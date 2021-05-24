ЕС вызвал посла Беларуси

Генсек Европейской внешнеполитической службы вызвал посла Беларуси в связи с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ЕС.

"По просьбе высокого представителя Жозепа Борреля генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Республики Беларусь в Европейском союзе Александра Михневича, чтобы осудить недопустимый шаг белорусских властей, которие заставили гражданский самолет совершить экстренную посадку в Минске и задержали пассажира Романа Протасевича, независимого белорусского журналиста и активиста ", - говорится в заявлении.

Михневичу заявили об осуждении институтами ЕС и государствами-членами этого акта принуждения, которым белорусские власти поставила под угрозу безопасность пассажиров и экипажа.

Генеральный секретарь выразил позицию ЕС о том, что возмутительные действия белорусских властей является очередной откровенной попыткой заглушить все голоса оппозиции в стране и потребовал немедленного освобождения Протасевича.

"Вчерашний неприемлемый акт будет поднят на заседании Европейского Совета. ЕС рассмотрит последствия этих действий, включая возможные меры против виновных ", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.

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