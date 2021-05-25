У Німеччині помітно скоротилась кількість депортацій мігрантів

З Німеччини за перші три місяці 2021 року видворено 2880 претендентів на притулок - значно менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У першому кварталі 2020 року через Німеччині було вислано 4088 прохачів притулку, а в першому кварталі 2019 го - 5613.

Німецькі ЗМІ пов'язують значне зниження кількості депортацій в першу чергу з наслідками пандемії коронавірусу. У 2021 році найбільшу кількість мігрантів було вислано в Грузію, Албанію, Молдову і Сербію. 78 осіб були депортовані в Афганістан.

Експерт Лівої партії з внутрішньої політики Улла Єльпке розкритикувала дії уряду ФРН. "Депортації в принципі неприйнятні, а вже тим більше - посеред пандемії. У той час як в багатих індустріальних країнах створюється враження, що коронавірус, нарешті, вдається взяти під контроль за допомогою кампаній вакцинації, в інших регіонах він як і раніше поширюється безконтрольно", - вказала вона.

За словами Єльпке, пандемія привела в багатьох країнах до масштабних економічних поневірянь та посилила і без того кризову ситуацію. "Той, хто форсує депортації в подібних умовах, свідомо мириться з загрозами для здоров'я і життя висланих та показує, що йому плювати на гуманність і права людини", - підкреслила представниця Лівої партії.