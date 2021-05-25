В Германии заметно сократилось количество депортаций мигрантов

Из Германии за первые три месяца 2021 выдворены 2880 претендентов на убежище - значительно меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В первом квартале 2020 году из Германии было выслано 4088 просителей убежища, а в первом квартале 2019 года - 5613.

Немецкие СМИ связывают значительное снижение количества депортаций в первую очередь с последствиями пандемии коронавируса. В 2021 году наибольшее количество мигрантов было выслано в Грузию, Албанию, Молдову и Сербию. 78 человек были депортированы в Афганистан.

Эксперт Левой партии по внутренней политике Улла Ельпке раскритиковала действия правительства ФРГ. "Депортации в принципе неприемлемы, а уж тем более - среди пандемии. В то время как в богатых индустриальных странах создается впечатление, что коронавирус, наконец, удается взять под контроль с помощью кампаний вакцинации, в других регионах он по-прежнему распространяется бесконтрольно", - указала она.

По словам Ельпке, пандемия привела во многих странах к масштабным экономическим лишениям и усилила и без того кризисную ситуацию. "Тот, кто форсирует депортации в подобных условиях, сознательно мирится с угрозами для здоровья и жизни высланных и показывает, что ему плевать на гуманность и права человека", - подчеркнула представитель Левой партии.