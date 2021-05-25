Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Перша країна ЄС оголосила про набуття колективного імунітету до коронавірусу

Співголова німецьких "Зелених" підтримав надання Україні зброї

Україна зупиняє авіасполучення з Білоруссю

Байден пообіцяв відповідь за Ryanair і закликав звільнити політв’язнів режиму Лукашенка






Прем’єр Чехії виключив відкликання позову проти Польщі щодо проблемної шахти на кордоні

Вівторок, 25 травня 2021, 12:11

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що країна точно не відкликатиме позов до Суду ЄС у зв’язку з розширенням Польщею діяльності шахти Туров, що знаходиться майже на кордоні двох країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Бабіш прокоментував це питання невдовзі після заяви прем’єра Польщі Матеуша Моравецького про те, що сторони майже досягли компромісу щодо шахти і Чехія в рамках цієї домовленості готова відкликати свій позов до Суду ЄС. 

"Ми не відкличемо позов, я виключаю такий варіант", - заявив Андрей Бабіш.

Водночас, він підтвердив перемовини про можливу міждержавну угоду щодо шахти. 

Нагадаємо, раніше Суд ЄС задовольнив прохання Чехії і зобов’язав Польщу негайно припинити видобуток у шахті бурого вугілля, визнавши переконливими аргументи Чехії для застосування тимчасових заходів (призупинення видобутку) до остаточного рішення. 

Матеуш Моравецький назвав рішення "несправедливим і неправильним", наголошуючи, що воно непропорційне і ставить під загрозу енергетичну безпеку Польщі, та що країна не може його виконувати.

Минулого року Польща дозволила державній енергетичній групі PGE розширити операції на шахті. Чехія у зв'язку з цим подала позов проти Польщі до Суду ЄС. 

Чеські та німецькі міста розташовані лише за декілька кілометрів від шахти і димових труб електростанції.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Польща
powered by lun.ua