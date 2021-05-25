Прем’єр Чехії виключив відкликання позову проти Польщі щодо проблемної шахти на кордоні

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що країна точно не відкликатиме позов до Суду ЄС у зв’язку з розширенням Польщею діяльності шахти Туров, що знаходиться майже на кордоні двох країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Бабіш прокоментував це питання невдовзі після заяви прем’єра Польщі Матеуша Моравецького про те, що сторони майже досягли компромісу щодо шахти і Чехія в рамках цієї домовленості готова відкликати свій позов до Суду ЄС.

"Ми не відкличемо позов, я виключаю такий варіант", - заявив Андрей Бабіш.

Водночас, він підтвердив перемовини про можливу міждержавну угоду щодо шахти.

Нагадаємо, раніше Суд ЄС задовольнив прохання Чехії і зобов’язав Польщу негайно припинити видобуток у шахті бурого вугілля, визнавши переконливими аргументи Чехії для застосування тимчасових заходів (призупинення видобутку) до остаточного рішення.

Матеуш Моравецький назвав рішення "несправедливим і неправильним", наголошуючи, що воно непропорційне і ставить під загрозу енергетичну безпеку Польщі, та що країна не може його виконувати.

Минулого року Польща дозволила державній енергетичній групі PGE розширити операції на шахті. Чехія у зв'язку з цим подала позов проти Польщі до Суду ЄС.

Чеські та німецькі міста розташовані лише за декілька кілометрів від шахти і димових труб електростанції.