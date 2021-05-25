Премьер Чехии исключил отзыв иска против Польши по проблемной шахте на границе

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна точно не будет отзывать иск в Суд ЕС в связи с расширением Польшей деятельности шахты Туров, что находится почти на границе двух стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Бабиш прокомментировал этот вопрос вскоре после заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого о том, что стороны почти достигли компромисса по шахте и Чехия в рамках этой договоренности готова отозвать свой иск в Суд ЕС.

"Мы не отзовем иск, я исключаю такой вариант", - заявил Андрей Бабиш.

Вместе с тем он подтвердил переговоры о возможном межгосударственном соглашении по шахте.

Напомним, ранее Суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно прекратить добычу в шахте бурого угля, признав убедительными аргументы Чехии для применения временных мер (приостановление добычи) к окончательному решению.

Матеуш Моравецкий назвал решение "несправедливым и неправильным", подчеркивая, что оно непропорциональное и ставит под угрозу энергетическую безопасность Польши, и что страна не может его выполнять.

В прошлом году Польша разрешила государственной энергетической группе PGE расширить операции на шахте. Чехия в связи с этим подала иск против Польши в Суд ЕС.

Чешские и немецкие города расположены всего в нескольких километрах от шахты и дымовых труб электростанции.