У Франції намагалися запустити дискредитаційну кампанію проти вакцини Pfizer-BioNTech через популярних блогерів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Як стало відомо, одночасно низка блогерів-"мільйонників" у понеділок отримали пропозицію від піар-агентства про розміщення за фінансову винагороду інформації з критикою вакцини Pfizer. Про це стало відомо з їхніх публікацій у соцмережах, де вони розповіли про пропозицію і засудили її.

Агентство Fazze, нібито з Лондона, пропонувало великі гроші за критику вакцини і коментарі на користь AstraZeneca. Проте у журналістів виникли сумніви з приводу того, чи така компанія справді працює у центрі столиці.

AstraZeneca у коментарі BFMTV категорично заперечила причетність до інформкампаній проти Pfizer.

"Ми суворо засуджуємо будь-які ініціативи, спрямовані на підрив довіри до вакцини, і категорично заперечуємо припущення про нашу участь у такій діяльності", - заявив речник компанії.

"Я не знаю, звідки ця ініціатива - чи з Франції, чи з-за кордону. Але це небезпечно і абсолютно безвідповідально", - заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран.

Журналісти BFMTV з’ясували, що агентство Fazze, схоже, входить до холдингу AdNow Media, зареєстрованого поблизу Лондона, з російським засновником.