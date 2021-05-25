Во Франции пытались запустить дискредитационную кампанию против вакцины Pfizer-BioNTech через популярных блогеров.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Как стало известно, одновременно ряд блогеров-миллионников в понедельник получили предложение от пиар-агентства о размещении за финансовое вознаграждение информации с критикой вакцины Pfizer. Об этом стало известно из их публикаций в соцсетях, где они рассказали о предложении и осудили его.

Агентство Fazze, якобы из Лондона, предлагало большие деньги за критику вакцины и комментарии в пользу AstraZeneca. Однако у журналистов возникли сомнения по поводу того, что такая компания действительно работает в центре столицы.

AstraZeneca в комментарии BFMTV категорически отрицала причастность к информкампаниям против Pfizer.

"Мы строго осуждаем любые инициативы, направленные на подрыв доверия к вакцине, и категорически отрицаем предположение о нашем участии в такой деятельности", - заявил представитель компании.

"Я не знаю, откуда эта инициатива - или из Франции, или из-за границы. Но это опасно и абсолютно безответственно", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Журналисты BFMTV выяснили, что агентство Fazze, похоже, входит в холдинг AdNow Media, зарегистрированного близ Лондона, с российским учредителем.