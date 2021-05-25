ЄСПЛ: Британія і Швеція порушили права людини масовими стеженнями

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про те, що Велика Британія і Швеція порушили ключову конвенцію з прав людини своїми режимами стеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У двох окремих постановах ЄСПЛ заявив, що режими масового стеження в країнах не відповідають "наскрізним гарантіям" для забезпечення належної перевірки операцій з перехоплення.

Суд встановив, що у Британії немає незалежного наглядового органу, який перевіряє дозволи на прослуховування. У ньому говориться, що закони країни також не захищають права журналістів на конфіденційність з джерелами.

Британська справа була подана правозахисною групою Big Brother Watch в 2013 році після того, як викривач Едвард Сноуден розкрив операції зі стеження у Британії.

Рішення щодо британського режиму стеження може ускладнити майбутнє рішення ЄС дозволити обмін особистими даними з Британією.

У лютому Єврокомісія схвалила угоду з передачі даних, в якому режим захисту даних у Британії був оголошений "практично еквівалентним" європейським стандартам і дозволяє особистим даним продовжувати передаватися через Ла-Манш.

Але Європейський парламент офіційно заперечив проти цього рішення на початку травня, заявивши, що британські стандарти захисту даних недостатні. Національні органи контролю даних ЄС також висловили застереження, і їхні побоювання, ймовірно, будуть посилені рішенням ЄСПЛ.

Суд також встановив, що режим масового перехоплення даних у Швеції не дозволяє оцінити, чи гарантує обмін даними з іншими країнами конфіденційність.

"Дії стеження грають життєво важливу роль в забезпеченні нашої безпеки, але вони повинні проводитися з надійними гарантіями конфіденційності та інших основних прав", - сказав Фредрік Бергман, який очолює шведську правозахисну групу, що подала скаргу.