ЕСПЧ: Британия и Швеция нарушили права человека массовыми слежками

Европейский суд по правам человека постановил, что Великобритания и Швеция нарушили ключевую конвенцию о правах человека своими режимами слежения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В двух отдельных постановлениях ЕСПЛ заявил, что режимы массового слежения в странах не соответствуют "сквозным гарантиям" для обеспечения надлежащей проверки операций по перехвату.

Суд установил, что в Великобритании нет независимого наблюдательного органа, проверяющего разрешения на прослушивание. В нем говорится, что законы страны также не защищают права журналистов на конфиденциальность с источниками. Британское дело было подано правозащитной группой Big Brother Watch в 2013 году после того, как разоблачитель Эдвард Сноуден раскрыл операции по слежке в Великобритании.

Решение по британскому режиму может осложнить предстоящее решение ЕС разрешить поток личных данных в Великобританию.

В феврале Еврокомиссия одобрила соглашение по передаче данных, в котором режим защиты данных в Великобритании был объявлен "практически эквивалентным" европейским стандартам и позволяющим личным данным продолжать передаваться через Ла-Манш.

Но Европейский парламент официально возразил против этого решения в начале этого месяца, заявив, что британские стандарты защиты данных недостаточны. Национальные органы контроля данных ЕС также высказали оговорки, и их опасения, вероятно, будут усилены решением ЕСПЛ.

Суд также установил, что режим массового перехвата в Швеции не позволяет оценить, гарантирует ли обмен данными с другими странами конфиденциальность.

"Действия слежки играют жизненно важную роль в обеспечении нашей безопасности, но они должны проводиться с надежными гарантиями конфиденциальности и других основных прав", - сказал Фредрик Бергман, возглавляющий шведскую правозащитную группу, подавшую жалобу.