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Чехія припиняє приймати рейси "Белавіа"

Середа, 26 травня 2021, 11:20

Чехія у середу дозволить здійснити останній рейс білоруського авіаперевізника, після чого літаки "Белавіа" в чеських аеропортах більше не прийматимуть. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iRozhlas, про це оголосили після засідання Ради нацбезпеки віцепрем’єр - міністр транспорту Карел Гавлічек та глава МЗС Якуб Кульганек.

Таке рішення ухвалили після інциденту з літаком компанії Ryanair, примусово посадженим у Мінську задля арешту опозиційного журналіста Романа Протасевича. 

"Белавіа" зможе здійснити свій рейс, запланований на середу. Наступні рейси, у п’ятницю та неділю, скасовуються.  

Карел Гавлічек зазначив, що Чехія п’ятою приєднується до списку країн, які відмовились приймати рейси "Белавіа" або й будь-які рейси, що прямують через територію Білорусі - після Литви, Латвії, Франції та Швеції. 

Рейси "Чеських авіаліній" до Москви тепер прямуватимуть в обхід повітряного простору Білорусі. 

Як повідомлялося, 25 травня Чехія викликала посла Білорусі до МЗС та висловила йому протест у зв’язку з інцидентом. 

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію. Як відомо, деякі країни пішли на крок далі, заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

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Чехія Білорусь Авіарейси
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