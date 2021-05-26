Чехия прекращает принимать рейсы "Белавиа"

Чехия в среду позволит осуществить последний рейс белорусского авиаперевозчика, после чего самолеты "Белавиа" в чешских аэропортах больше приземляться не будут.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iRozhlas, об этом объявили после заседания Совета нацбезопасности вице-премьер - министр транспорта Карел Гавличек и глава МИД Якуб Кульганек.

Такое решение приняли после инцидента с самолетом компании Ryanair, принудительно посаженным в Минске ради ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

"Белавиа" сможет осуществить свой рейс, запланированный на среду. Следующие рейсы, в пятницу и воскресенье, отменяются.

Гавличек отметил, что Чехия стала пятой в списке стран, которые отказались принимать рейсы "Белавиа" или любые рейсы, следующие через территорию Беларуси - после Литвы, Латвии, Франции и Швеции.

Рейсы "Чешских авиалиний" в Москву теперь будут направляться в обход воздушного пространства Беларуси.

Как сообщалось, 25 мая Чехия вызвала посла Беларуси в МИД и выразила ему протест в связи с инцидентом.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство Евросоюза - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Примечательно, что законодательного запрета на транзит через авиапространство Беларуси в ЕС решили не вводить, однако обнародуют рекомендации для европейских авиакомпаний обходить белорусскую территорию. Как известно, некоторые страны пошли на шаг дальше, запретив все авиарейсы, проходящие через Беларусь.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом".

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".