Єврокомісія судиться з AstraZeneca через поставку вакцин

Європейський Союз в середу подав у Брюссельський суд на компанію AstraZeneca, вимагаючи, що компанія повинна негайно доставити обіцяні вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Контракт AstraZeneca, підписаний з Європейською комісією від імені держав-членів, передбачав початкові 300 мільйонів доз для усіх 27 країн з можливістю отримання ще 100 мільйонів. Очікувалося, що дози будуть доставлені протягом 2021 року. Але тільки 30 мільйонів були відправлені протягом першого кварталу.

З тих пір поставки трохи збільшилися, але, за даними Європейської комісії, у другому кварталі компанія планує надати тільки 70 мільйонів доз, тоді як було обіцяно 180 мільйонів.

Юрист ЄС Рафаель Джаффералі повідомив суду, що тепер компанія розраховує доставити всі дози до кінця грудня, але додав, що "з шестимісячною затримкою це явно провал".

Його головний аргумент полягає в тому, що AstraZeneca повинна була використати виробничі майданчики в ЄС і Британії для поставок в Євросоюз. Він сказав, що 50 мільйонів доз, які повинні були бути доставлені в ЄС, були відправлені в треті країни, в порушення їх контракту.

Джаффералі зазначив, що компанія повинна була використати всі чотири заводи, перераховані в їх контракті, для поставок в ЄС.

Він також звинуватив компанію в тому, що вона ввела в оману Європейську комісію, надавши дані без чіткої ясності про затримку доставки.

"Інформація, надана AstraZeneca, не дозволила нам повністю розібратися в ситуації до середини березня 2021 року", - сказав він.

ЄС наполягає на тому, що його претензії до компанії стосуються тільки поставок, і неодноразово заявляв, що у нього немає проблем з безпекою або якістю самої вакцини.

У той час як ЄС наполягає, що AstraZeneca порушила свої контрактні зобов'язання, компанія заявляє, що повністю виконала умови угоди, стверджуючи, що вакцини складно виробляти, і що вона доклала всіх зусиль, аби доставити їх вчасно.