Еврокомиссия судится с AstraZeneca из-за поставки вакцин

Европейский Союз в среду подал в Брюссельский суд на компанию AstraZeneca, требуя, что компания должна немедленно доставить обещанные вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Контракт AstraZeneca, подписанный с Европейской комиссией от имени государств-членов, предусматривал начальные 300 млн доз для всех 27 стран с возможностью получения еще 100 млн. Ожидалось, что дозы будут доставлены в течение 2021 года. Но только 30 млн были отправлены в течение первого квартала.

С тех пор поставки немного увеличились, но, по данным Европейской комиссии, во втором квартале компания планирует предоставить только 70 млн доз, тогда как было обещано 180 млн.

Юрист ЕС Рафаэль Джафферали сообщил суду, что теперь компания рассчитывает поставить все дозы до конца декабря, но добавил, что "с шестимесячной задержкой - это явно провал".

Его главный аргумент заключается в том, что AstraZeneca должна была использовать производственные площадки в ЕС и Великобритании для поставок в Евросоюз. Он сказал, что 50 млн доз, которые должны были быть доставлены в ЕС, были отправлены в третьи страны, в нарушение их контракта.

Джафферали отметил, что компания должна была использовать все четыре завода, перечисленные в их контракте, для поставок в ЕС.

Он также обвинил компанию в том, что она ввела в заблуждение Европейскую комиссию, предоставив данные без четкой ясности о задержке доставки.

"Информация, предоставленная AstraZeneca, не позволила нам полностью разобраться в ситуации до середины марта 2021 года", - сказал он.

ЕС настаивает на том, что его претензии к компании касаются только поставок, и неоднократно заявлял, что у него нет проблем с безопасностью или качеством самой вакцины.

В то время как ЕС настаивает, что AstraZeneca нарушила свои контрактные обязательства, компания заявляет, что полностью выполнила условия соглашения, утверждая, что вакцины сложно производить, и она приложила все усилия, чтобы доставить их вовремя.