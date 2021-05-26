Франція запровадить самоізоляцію для мандрівників з Великої Британії

Франція запровадила заходи самоізоляції для людей, що прибувають із Сполученого Королівства, через наявність в країні варіантів COVID-19.

Про це в середу заявив представник французького уряду Габріель Атталь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Франція запровадить примусову самоізоляцію для людей, що прибувають з Великої Британії", - сказав Атталь на брифінгу після засідання кабінету міністрів, додавши, що подробиці будуть повідомлені "в найближчі години".

Минулого тижня інститут суспільної охорони здоров'я Німеччини оголосив Велику Британію і Північну Ірландію регіоном з поширенням варіантів коронавірусу і зажадав від усіх, хто в'їжджає в країну зі Сполученого Королівства, відбути двотижневий карантин після прибуття.

Атталь також сказав, що ситуація з COVID-19 у цей час значно поліпшується у Франції.

Нагадаємо, через поширення індійського варіанту коронавірусу Австрія запровадила заборону на посадку літаків з Британії.