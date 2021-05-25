Австрія запроваджує заборону на авіарейси з Британії

Через поширення індійського варіанту коронавірусу Австрія знову запроваджує заборону на посадку літаків з Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на derStandard.

З 1 червня літаки з Великої Британії більше не матимуть права приземлятися в Австрії. Крім того, з вівторка Британію внесли до списку зон поширення мутацій коронавірусу.

Як і у випадку з Бразилією, Індією та Південною Африкою, в'їзд із Британії можливий лише обмежено. По суті, в'їзд допускається лише громадянам Австрії та особам, які постійно проживають або проживають в Австрії. Літакам, що прибувають з Південної Африки та Бразилії, заборонено приземлятися в Австрії з січня, а наприкінці квітня заборона була поширена на Індію.

Літакам з Британії також було заборонено посадку в Австрії в грудні-березні через британський варіант вірусу. 21 березня польоти між двома країнами відновились.

Зовсім недавно варіант В.1.617.2, який вперше був виявлений в Індії, широко поширився у Великій Британії.