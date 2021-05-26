Україна евакуювала з Сектора Гази більше сотні українців, молдован і болгар

Україна однією з перших провела евакуацію своїх громадян, а також громадян Молдови і Болгарії з Сектора Гази.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав глава МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивезши з Сектора Гази громадян трьох країн. Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам", - написав він.

Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивезши з Сектора Газа громадян трьох країн. Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам. Я вдячний єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021

За словами міністра, Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору, а сама операція переносилася двічі.

"Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва" - розповів Кулеба.

Палестино-ізраїльський конфлікт загострився на початку місяця, коли 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю.

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у Секторі Гази.

За оцінкою ВООЗ, у Секторі Гази загинули 222 особи, ще 6046 дістали травми.

Ізраїль і ХАМАС 20 травня домовилися про припинення вогню у ніч на 21 травня.