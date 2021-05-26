Украина эвакуировала из Сектора Газа более сотни украинцев, молдаван и болгар

Украина одной из первых провела эвакуацию своих граждан, а также граждан Молдовы и Болгарии из Сектора Газа.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина одной из первых провела успешную международную гуманитарную операцию, вывезя из Сектора Газа граждан трех стран. Мы не только не оставляем своих в беде, но и помогаем партнерам", - написал он.

Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивезши з Сектора Газа громадян трьох країн. Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам. Я вдячний єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021

По словам министра, Украина и Египет приложили невероятные усилия для создания безопасного коридора, а сама операция переносилась дважды.

"Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и вскоре летят в Киев", - рассказал Кулеба.

Палестино-израильский конфликт обострился в начале месяца, когда 7 мая после завершения молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме палестинцы забросали камнями израильских силовиков. Те применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

После этого боевики организации ХАМАС, контролирующей Сектор Газа, нанесли массированный ракетный удар по Израилю.

Израильские военно-воздушные силы нанесли ответные авиаудары по целям в Секторе Газа.

По оценке ВОЗ, в Секторе Газа погибли 222 человека, еще 6046 получили травмы.

Израиль и ХАМАС 20 мая договорились о прекращении огня в ночь на 21 мая.