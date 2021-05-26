Швейцарія заявила про провал багаторічних переговорів з ЄС з низки питань

Уряд Швейцарії заявив у середу, що багаторічні переговори з Європейським Союзом щодо всеохопного пакета двосторонніх угод провалилися після того, як сторони не змогли досягти згоди з ключових питань, включаючи транскордонний рух шукачів роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що уряд альпійської держави поінформував президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн про своє рішення відмовитись від переговорів.

Кассіс заявив, що Швейцарія сподівається залишитися тісним партнером ЄС, з яким вона має понад 100 двосторонніх договорів.

Переговори здебільшого спотикалися об вимоги ЄС щодо повного доступу до швейцарського ринку праці для своїх громадян, у тому числі тих, хто шукає роботу. Швейцарія протистояла такому кроку. Кассіс заявив, що це може означати "зміну парадигми", яка може призвести до того, що громадяни, які не є швейцарцями, отримають права соціального забезпечення в країні.

Рішення припинити семирічні переговори між Берном та Брюсселем може мати широкий вплив на відносини між Швейцарією та найбільшим єдиним світовим ринком.

ЄС попередив, що недосягнення згоди може зашкодити численним існуючим домовленостям, включаючи співпрацю у сферах торгівлі, освіти та досліджень.