Швейцария заявила о провале многолетних переговоров с ЕС по ряду вопросов

Правительство Швейцарии заявило в среду, что многолетние переговоры с Европейским Союзом по всеобъемлющему пакету двусторонних соглашений провалились после того, как стороны не смогли достичь согласия по ключевым вопросам, включая трансграничное движение соискателей, ищущих работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что правительство проинформировало президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о своем решении отказаться от переговоров.

Кассис заявил, что Швейцария надеется остаться тесным партнером ЕС, с которым у нее более 100 двусторонних договоров.

Переговоры в основном наталкивались на требование ЕС о полном доступе к швейцарскому рынку труда для своих граждан, в том числе тех, кто ищет работу. Швейцария противостояла такому шагу. Кассис заявил, что это может означать "смену парадигмы", которая может привести к тому, что нешвейцарцы получат право на социальное обеспечение в стране.

Решение прекратить семилетние переговоры между Берном и Брюсселем может иметь широкое влияние на отношения между Швейцарией и крупнейшим единым мировым рынком.

ЕС предупредил, что недостижение согласия может повредить многочисленным существующим договоренностям, включая сотрудничество в сферах торговли, образования и исследований.