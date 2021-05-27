Словаччина закриває своє небо для білоруських авіаліній

Словаччина слідом за низкою країн закриває своє небо та аеропорти для білоруських авіаліній після інциденту з рейсом Ryanair, який примусово посадили у Мінську для арешту опозиційного блогера.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

"Після рішення лідерів Євросоюзу, Словаччина забороняє польоти через свій повітряний простір та користування аеропортами для білоруських авіаліній. Це чітка відповідь на неприйнятні дії і порушення правил режимом у Білорусі", - заявив Іван Корчок.

Following the decision of #EU 🇪🇺 leaders, Slovakia 🇸🇰 bans overflights of its airspace & use of its airports for Belarusian airlines. Clear response to unacceptable actions & breach of rules by Belarus regime. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) May 26, 2021

Міністр не уточнив, з якої дати почне діяти заборона.

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Нагадаємо, лідери Євросоюзу на своєму саміті в понеділок доручили Раді ЄС вжити заходів для запровадження заборони на польоти білоруських авіаліній в повітряному просторі ЄС і на використання ними європейських аеропортів.

Також глави європейських держав закликали авіакомпанії, які базуються в Європі, припинити польоти в Білорусь і над її територією.

Реакція ЄС стала відповіддю на дії влади Білорусі, яка змусила пасажирський літак Ryanair з Афін до Вільнюса приземлитися в Мінську. Метою екстреної посадки стало затримання опозиційного блогера Романа Протасевича.

Серед останніх своє небо для "Белавіа" закрили Чехія, Польща та Фінляндія.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться у відео "Європейської правди".