Словаччина закриває своє небо для білоруських авіаліній

Словаччина слідом за низкою країн закриває своє небо та аеропорти для білоруських авіаліній після інциденту з рейсом Ryanair, який примусово посадили у Мінську для арешту опозиційного блогера.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

"Після рішення лідерів Євросоюзу, Словаччина забороняє польоти через свій повітряний простір та користування аеропортами для білоруських авіаліній. Це чітка відповідь на неприйнятні дії і порушення правил режимом у Білорусі", - заявив Іван Корчок.

Following the decision of #EU 🇪🇺 leaders, Slovakia 🇸🇰 bans overflights of its airspace & use of its airports for Belarusian airlines. Clear response to unacceptable actions & breach of rules by Belarus regime.