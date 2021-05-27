Словакия закрывает свое небо для белорусских авиалиний

Словакия вслед за рядом стран закрывает свое небо и аэропорты для белорусских авиалиний после инцидента с рейсом Ryanair, который принудительно посадили в Минске для ареста оппозиционного блогера.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

"После решения лидеров Евросоюза, Словакия запрещает полеты через свое воздушное пространство и пользование аэропортами для белорусских авиалиний. Это четкий ответ на неприемлемые действия и нарушение правил режимом в Беларуси", - заявил Иван Корчок.

Following the decision of #EU 🇪🇺 leaders, Slovakia 🇸🇰 bans overflights of its airspace & use of its airports for Belarusian airlines. Clear response to unacceptable actions & breach of rules by Belarus regime. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) May 26, 2021

Министр не уточнил, с какой даты начнет действовать запрет.

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Напомним, лидеры Евросоюза на своем саммите в понедельник поручили Совету ЕС принять меры для введения запрета на полеты белорусских авиалиний в воздушном пространстве ЕС и на использование ими европейских аэропортов.

Также главы европейских государств призвали авиакомпании, базирующиеся в Европе, прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией.

Реакция ЕС стала ответом на действия властей Беларуси, которая заставила пассажирский самолет Ryanair из Афин в Вильнюс приземлиться в Минске. Целью экстренной посадки стало задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Среди последних свое небо для "Белавиа" закрыли Чехия, Польша и Финляндия.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите в видео "Европейской правды".