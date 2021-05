Словакия закрывает свое небо для белорусских авиалиний

Словакия вслед за рядом стран закрывает свое небо и аэропорты для белорусских авиалиний после инцидента с рейсом Ryanair, который принудительно посадили в Минске для ареста оппозиционного блогера.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

"После решения лидеров Евросоюза, Словакия запрещает полеты через свое воздушное пространство и пользование аэропортами для белорусских авиалиний. Это четкий ответ на неприемлемые действия и нарушение правил режимом в Беларуси", - заявил Иван Корчок.

