ВМС Украины совместно с Британией провели учения в Черном море

Военно-морские силы Украины и Великобритании провели совместные учения типа "PASSEX" в северо-западной части Черного моря.

Об этом сообщили на официальной странице ВМС Вооруженных сил Украины, пишет "Европейская правда".

Целью учений было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование умений и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО.

В маневрах участвовал также вертолет Ми-14 морской авиационной бригады украинского флота.

"Двухдневная тренировка проходила в несколько этапов. В частности, корабельно-катерных группой было отработано маневрирование в строях и ордерах, организацию противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, постановка дымовой завесы и др. При выполнении общих элементов основное внимание уделялось повышению совместимости и слаженности действий экипажей ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, военные отработали передачу грузов, ведение разведки, освещение ситуации на море, проведение поисково-спасательных операций.

Коммуникация между экипажами осуществлялась полностью на английском языке.