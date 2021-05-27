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ICAO проведе термінове засідання через примусову посадку Ryanair у Мінську

Четвер, 27 травня 2021, 10:46

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе термінове засідання через ситуацію з примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair у  Мінську.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні організації в Twitter.

"Президент Ради ICAO скликав термінове засідання для обговорення цього питання 27 травня. На додаток до 36 національних представників Ради, також будуть присутні представники Білорусі, Ірландії, Литви та Польщі, щоб підкреслити свої пріоритети та проблеми", - йдеться у повідомленні.

Раніше Агентство ЄС з авіаційної безпеки рекомендувало всім авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі.

Польоти "Белавіа" до себе вже заборонили Латвія, Швеція, Велика Британія, Франція, Чехія, Словаччина, Польща, Фінляндія та Україна.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

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