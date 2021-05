ICAO проведе термінове засідання через примусову посадку Ryanair у Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе термінове засідання через ситуацію з примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Мінську.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні організації в Twitter.

"Президент Ради ICAO скликав термінове засідання для обговорення цього питання 27 травня. На додаток до 36 національних представників Ради, також будуть присутні представники Білорусі, Ірландії, Литви та Польщі, щоб підкреслити свої пріоритети та проблеми", - йдеться у повідомленні.

The President of the ICAO Council has convened an urgent meeting to discuss this matter on 27 May. In addition to the Council's 36 national representatives, officials from Belarus, Ireland, Lithuania, and Poland will also be present to underscore their priorities and concerns.