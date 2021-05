ICAO проведет экстренное заседание из-за принудительной посадки Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет экстренное заседание из-за ситуации с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

"Президент Совета ICAO созвал срочное заседание для обсуждения этого вопроса 27 мая. В дополнение к 36 национальным представителям Совета, также будут присутствовать представители Беларуси, Ирландии, Литвы и Польши, чтобы подчеркнуть свои приоритеты и проблемы", - говорится в сообщении.

The President of the ICAO Council has convened an urgent meeting to discuss this matter on 27 May. In addition to the Council's 36 national representatives, officials from Belarus, Ireland, Lithuania, and Poland will also be present to underscore their priorities and concerns.