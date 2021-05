Естонія приєдналася до країн, які більше не прийматимуть рейси "Белавіа"

Естонія припиняє приймати рейси білоруської державної авіакомпанії "Белавіа" у своїх аеропортах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила прем’єрка Естонії Кая Каллас у своєму Twitter.

"Позиція уряду Естонії: рейси "Белавіа" більше не прийматимуть в естонських аеропортах. Офіційне рішення буде пізніше сьогодні. Уряд Білорусі має понести відповідальність за свої дії", - написала вона.

Position of @EstonianGovt: #Belavia flights will not be accepted in Estonian airports, official decision later today. Belarusian government has to take responsibility for its actions.