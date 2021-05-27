Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Нова прокуратура ЄС із боротьби з корупцією почне працювати 1 червня

Вірменія заявила про захоплення у полон шести своїх військових

Лист про "бомбу" на Ryanair прийшов пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська - ЗМІ

Польща закрила свій авіапростір для перевізників Білорусі






ЄС закликав Росію звільнити усіх незаконно засуджених бранців Криму

Четвер, 27 травня 2021, 13:45

Європейський Союз закликав Росію негайно і беззастережно звільнити кримського татарина Еміра-Усейна Куку, а також усіх затриманих і засуджених в Криму з порушенням міжнародного права.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Росія продовжує переслідувати кримських татар і правозахисників. Представник ЄС в Росії був присутній на сьогоднішньому суді над Еміром-Усейном Куку. ЄС закликає негайно і беззастережно звільнити його, а також усіх затриманих і засуджених в Криму з порушенням міжнародного права", - йдеться у заяві Стано в середу ввечері в Twitter.

Кримський правозахисник Емір-Усейн Куку був засуджений в Росії до 12 років колонії суворого режиму за участь в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір", яка визнана в РФ терористичною організацією.

26 травня Верховний суд Росії розглянув касаційну скаргу адвоката і підсудних у "справі Хізб ут-Тахрір" і повністю відмовив у її задоволенні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Крим Росія
powered by lun.ua